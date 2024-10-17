أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء الخميس، عن قصف وكر لـ"إرهابيين" بين محافظتي والسليمانية.

وقالت القيادة في بيان، "من خلال العالي المستوى، ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية أسايش السليمانية، بالتنسيق مع مديرية العسكرية، وبعد أخذ جميع الموافقات الأصولية والتنسيق مع القيادات الأمنية في إقليم العراق، وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وعلى مدار يومين، وبعد تدقيق المعلومات وتحليلها والمراقبة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 بالساعة 1200 ضربة ناجحة".

وأضاف البيان أن الضربة "استهدفت خلالها وكراً مهماً للإرهابيين عبارة عن كهف بداخله مفرزة إرهابية مكونة من 4 عناصر من عصابات في مناطق الاهتمام المشترك بين محافظتي والسليمانية".