بسبب خلاف على الإرث.. شخص يقتل شقيقه في بغداد

وذكر للسومرية نيوز، إن مشاجرة بين شقيقين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما ادى الى مقتل أحدهما ضمن منطقة الامين شرقي .كما تمكنت قوة امنية من اعتقال الشقيق الجاني قبل أن يلوذ بالفرار، بحسب المصدر، الذي أكد ان المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة خلافات على الإرث.