تظاهرات ذي قار.. قطع الطرق المؤدية إلى "الحبوبي" والأمن يستخدم "الدخانيات"

وقال المصدر، لـ نيوز، إن القوات اقتحمت ساحة الحبوبي لتفريق المتظاهرين، واستخدمت القنابل الدخانية لذلك.وأضاف، أن هناك مصادمات وقعت بين المتظاهرين وقوات امنية.وفي وقت سابق من اليوم، خرج المئات من المحتجين، اليوم الجمعة، بتظاهرة كبيرة وسط محافظة ذي قار للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، فيما دعا مجلس إلى تشكيل لاعادة التحقيقات.