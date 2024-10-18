قطعت وريدها.. امرأة حاولت انهاء حياتها شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، ان "امرأة أقدمت على محاولة الانتحار بأسلوب قطع وريد يدها اليسرى مستخدمة الة حادة (كتر موس) داخل غرفتها ضمن منطقة شرقي بغداد".وأضاف: "تم انقاذها ونقله الى المستشفى وحالتهم لا تخلو من الخطورة"، موضحا انه "لم تعرف اسباب الحادث".