مقتل "البازي" آمر قاطع صلاح الدين بعصابات داعش بضربة جوية

وقالت الخلية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وفي عملية تضاف الى العمليات النوعية في سجل الأبطال في قواتنا الأمنية لمطاردة وسحق المجاميع الإرهابية وملاحقة عناصرها أينما كانوا، رصد الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة ومراقبة فنية استمرت عدة أيام متواصلة، وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، مفرزة إرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات الدين".وأضافت الخلية، أنه "على إثر هذه المعلومات نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F-16 ضربة موجعة لهذه المفرزة وقتل (4) من الإرهابيين من بينهم ما يسمى آمر قاطع الدين المكنى (البازي)، فضلاً عن تدمير أسلحة وأعتدة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية مختلفة".