مشاجرة توقع قتيلاً جنوبي بغداد.. الأمن يتحرك بحثاً عن الجاني

وقال لـ نيوز، إن "مشاجرة بين طرفين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، أسفرت عن مقتل احد اطراف المشاجرة ضمن منطقة الزعفرانية".وأضاف، أن "أسباب الشجار لم تعرف بعد فيما تجري قوة أمنية البحث عن الجاني".