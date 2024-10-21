مكافحة الارهاب يعتقل 4 إرهابيين في 3 محافظات

وقالت الخلية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استمرارا لعمليات ابطال جهاز مكافحة الإرهاب الاختصاصية، نفذ ابطال جهاز مكافحة الارهاب سلسلة عمليات اسفرت عن القاء القبض على (4) ارهابيين في مناطق مختلفة من البلاد".وأضافت الخلية، أن "قطعات الجهاز شرعت بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم بإلقاء القبض على إرهابيين (2) في محافظة السليمانية".وتابعت الخلية، "وضمن عمليات مع فوج مكافحة الارهاب السليمانية تمكن رجالنا من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك".وأوضحت الخلية، "كما تمكن شجعان الجهاز وبعملية نوعية من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة الدين".