الإطاحة بـ35 شخصاً ينتمون لحركة "القربانيين"

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "يواصل رصد ومتابعة الحركات السلوكية المنحرفة وما تشكله من مخاطر على لا سيما (القربانيين) ووفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت مفارز جهازنا من تحديد عناصر جديدة تنتمي لهذه الحركة في 4 محافظات".وأشار الى انه "بعد استحصال الموافقات القضائية، استطاع جهازنا في محافظات (واسط، المثنى، وذي قار) إلقاء القبض على (35) شخصاً من القربانيين، لتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".وكان قد أعلن جهازنا مطلع تموز الماضي عن اختراق هذه الحركة التي يطلق عليها أيضاً (العليُّ اللهية) حيث يقوم أفرادها بالترويج لأفكار منحرفة تتلخص بقيامهم بإجراء قرعة، ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار شنقاً.