بعد ضربة الـF16.. العثور على "جثث إرهابيين" بينهم قيادي كبير في صلاح الدين

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ نيوز، أنه "إلحاقاً ببياننا ليوم أمس بشأن الضربة التي نفذتها طائرات F_16 وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، فقد عاودت طائراتنا استهداف ثلاث مضافات ونقاط حراسة ومخازن للأسلحة والأعتدة بالقرب من المضافة التي تم استهدافها يوم أمس، على إثر ذلك خرجت قوة من أبطال قيادة عمليات الدين والشجعان في مفارز مع عناصر ضمن قاطع المسؤولية بتواجد ميداني وإشراف من قيادة عمليات الدين لتفتيش مكان الضربة ومعاينة المكان المستهدف بشكل عام".وقد عثرت القوة المنفذة للواجب، وفق البيان، على "(5) جثث للإرهابيين أحدها تعود للمجرم ما يسمى آمر قاطع الأبراء المكنى (البازي) ومن بينها أيضا جثتان ممزقتان بالكامل نتيجة الضربة لرجال صقور الجو، وتم التعامل معها وفق السياقات المعتمدة لإجراء عملية فحصها للتعرف بشكل أدق على بقية الإرهابيين الذين تم قتلهم، فضلاً عن تدمير عدد من الدراجات النارية التي كانت تستخدمها هذه المفرزة الإرهابية للتنقل، وأسلحة متوسط وخفيفة وثلاثة أحزمة ناسفة وأعتدة ومعدات ووسائل اتصالات ومواد لوجستية مختلفة، إذ عادت قواتنا التي نفذت هذا الواجب الى أماكن انطلاقها بسلام".