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بغداد.. اعتقال منتحل صفة ضابط بجهاز المخابرات ومحكوم بالإعدام

أمن

2024-10-22 | 05:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بغداد.. اعتقال منتحل صفة ضابط بجهاز المخابرات ومحكوم بالإعدام
1,226 مشاهدة

السومرية نيوز – أمن

القت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، القبض على أحد المطلوبين الهاربين والمحكومين بالإعدام، وشخص ينتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات الوطني بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز ان قوة امنية ومن خلال عملية استدراج ونصب كمين محكم تمكنت من القبض على أحد المطلوبين الهاربين والمحكومين بالإعدام وفق المادة 406 قتل عمد، ضمن منطقة الشماعية، مشيرا الى انه تم اعتقاله وايداعه التوقيف أجراء اصولي.

وفي سياق منفصل، ذكر المصدر انه تم القبض على أحد الاشخاص ينتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات الوطني العراقي داخل أحد فنادق منطقة العلاوي بالعاصمة بغداد، لافتا الى ان الشخص من سكنة محافظة كربلاء.


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بغداد

اعتقال منتحل صفة ضابط بجهاز المخابرات ومحكوم بالإعدام

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