بغداد.. اعتقال منتحل صفة ضابط بجهاز المخابرات ومحكوم بالإعدام

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز ان قوة امنية ومن خلال عملية استدراج ونصب كمين محكم تمكنت من القبض على أحد المطلوبين الهاربين والمحكومين بالإعدام وفق المادة 406 قتل عمد، ضمن منطقة الشماعية، الى انه تم اعتقاله وايداعه التوقيف أجراء اصولي.وفي سياق منفصل، ذكر انه تم القبض على أحد الاشخاص ينتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات الوطني داخل أحد فنادق منطقة العلاوي بالعاصمة بغداد، لافتا الى ان الشخص من سكنة محافظة كربلاء.