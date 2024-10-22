السوداني يصدر توجيهات لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية

نيوز – امني

اصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، توجيهات لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس الوطني، جرت خلاله مناقشة عدد من على الصعيدين الأمني والاستخباري".

وأضاف ان "الاجتماع شهد استعراض أداء الأجهزة الأمنية الاستخبارية ومستوى جهوزيتها في تنفيذ خططها وواجباتها في قواطع العمليات، والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة التي من شأنها أن تهدد أمن البلد وسلامة أراضيه".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة "على الجهوزية التامة لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية"، موجها بـ"ضرورة التنسيق العالي والمهني بين الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمختلف التشكيلات الأمنية، والعمل على توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح الخطط الأمنية والاستخبارية في ملاحقة الفلول الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة".