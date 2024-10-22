السوداني يعلن مقتل (والي العراق) في داعش

نيوز – امني

اعلن السوداني، عن مقتل (والي العراق) في مع 8 من كبار قادة التنظيم.

وقال في تدوينة على منصة X "أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم الإرهابي، و (8) من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين".

وأضاف "‏نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض منهم ومن أفعالهم الآثمة".