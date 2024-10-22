بجانب الكرخ.. إغلاق معامل مخالفة للشروط البيئية والصحي (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولتقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات صهر المعادن، واستكمالاً لعمليات غلق وتدقيق المصانع غير المجازة، تمكنت قطعاتنا الأمنية في المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفارز من (وزارة البيئة، مديرية الدفاع المدني، مركز شرطة المصطفى، شرطة نجدة اليوسفية) من غلق اربعة معامل مخالفة للضوابط والبيئية وشروط السلامة والأمان".وأشارت الى ان "الاغلاق جاء لعدم وجود موافقات اصولية (إنشائها بشكل عشوائي) ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين وذلك في مناطق الكرخ جنوبي العاصمة".