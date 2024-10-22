من هو والي العراق الذي اعلن عن مقتله اليوم؟

وقال أبو رغيف في تصريح لـ نيوز، ان "العملية النوعية تفرد بها جهاز الوطني وجهاز مكافحة الارهاب وبدأ التحضير لهذه العملية منذ ستة اشهر"، موضحا انه "تم التنفيذ يوم امس عند الساعة التاسعة الى العاشرة مساءاً تنفيذ انزال جوي من قبل جهاز مكافحة الارهاب الفوج التكتيكي والذي يتفرد بالواجبات والمهمات النوعية".وأضاف ان "القوة قامت بقتل 3 إرهابيين بعد الاشتباك المباشر معهم وبعد ذلك خرج 3 اخرون تم قتلهم وبعد ذلك خرج 2 يرتدون احزمة ناسفة تم قتلهم أيضا ليصبح العدد أكثر من 8 وكان المزروعي يتحصن في كهوف جبال حمرين عند حقول علاس تحديدا والتي لا تستطيع ان تصلها أي مدولبة اوالسيارات والاليات ولا حتى الراجلة وبهذه العملية حقق جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية يعلن عنها الدول".من هو المزروعي:ابو خالد المزروعي تسنم هذا المنصب وهو ولاية بعد اقل من عام بعد مقتل الارهابي ابو ملوكة وقبله كان ابو خديجة.وكان المزروعي كثير التخفي وحاول جهاز مكافحة الارهاب مرارا ان يخفف المراقبة ليطمئن ان الارض امينة لجلبه للمنطقة التي قتل بها وكان يأوي الى ٦ مضافات وبعد ان تم التأكد من وجوده بالمضافة التي قتل بها تم تنفيذ انزال جوي وقتله .والمزروعي عراقي الجنسية من اهالي محافظة ديالى سكنة ناحية يثرب وتمت مراقبته لاكثر من ٦ اشهر.