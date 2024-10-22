قصف العراقي، الأربعاء، أوكار تنظيم "داعش" في محافظة .



وقال مصدر أمني، في حديث لـ نيوز، إن "الطيران الجوي نفذ ضربات على أوكار عناصر في جبل بور ضمن محافظة كركوك".

وينفذ الحربي بين مدة وأخرى ضربات تستهدف أوكار تنظيم "داعش" في مناطق عدة من البلاد.