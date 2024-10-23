رفع مواد متفجرة شمال بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الخطة الأمنية المرسومة لتعزيز والاستقرار وتكثيف الجهود الاستخبارية وتعاون المواطنين، تمكنت قطعاتنا الأمنية في المشاة (السادسة) وبعد ورود معلومات دقيقة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن/قيادتنا، من ضبط كدس للمواد المتفجرة (مخلفات حربية لعصابات الارهابية المنهزمة) تم رفعها من قبل مفارز معالجة المتفجرات وذلك في أحد مناطق قضاء الطارمية شمالي العاصمة".