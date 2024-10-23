إصابة جنود امريكان بعملية عراقية ضد داعش للمرة الثانية.. ماذا نفهم من "التفصيلة المريبة"؟

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء باتريك رايدر في إفادة صحفية: ان اثنين من أفراد الخدمة الأميركية في اصيبا في غارة مشتركة بين الولايات والعراق خلال الليل أسفرت عن مقتل "عدة عناصر من تنظيم داعش"، مبينا ان "كلاهما في حالة مستقرة ويتلقون العلاج من إصاباتهما".ولم يوضح رايدر كيفية إصابتهم أو مكان تلقيهم العلاج.وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت عن قتل تسعة عناصر من في الغارة، بينهم "ما يسمى والي ولاية جاسم المزروعي أبو عبد القادر وقيادات أخرى من خط المواجهة".وتعد عملية إصابة جنود أمريكيين خلال غارة مشتركة على داعش، حادثة استثنائية تكررت مرتين خلال شهرين فقط، وعادة ما تكون الإصابة ربما جاءت بسبب عملية انزال واشتباك مباشر يحدث مع الإرهابيين بعد ان يتم قصف المنطقة.لكن ما يطرح التساؤلات هو سبب إصابة الجنود الأمريكيين بالرغم من عدم إصابة جنود عراقيين في العملية؟، كما أن التساؤل الاخر هو لماذا تشارك القوات بريًا في العمليات في الوقت الذي من المفترض انها قوات استشارية او تقوم على الأقل بتوفير ضربات جوية فقط؟.+