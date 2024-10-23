إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد الدولي

وقال في حديث لـ نيوز، انه "ستنطلق صافرات الإنذار المبكر في مركز للدعم الدبلوماسي بمطار الدولي في الساعة الرابعة والنصف من مساء هذا اليوم للأغراض التجربة".وأضاف ان "اطلاق صافرات الإنذار سيستغرق ١٥-٣٠ دقيقة".