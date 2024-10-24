ميسان.. قتل مهرب للمخدرات واصابة آخر في هور الحويزة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "وزارة الداخلية تواصل عملياتها النوعية في احباط عمليات التسلل والتهريب وتجارة المخدرات، إذ تمكن الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من قتل مهرب واعتقال آخر بعد اصابته في تبادل لأطلاق معهم في هور الحويزة ضمن الحدود الادارية لمحافظة ميسان".وأشارت الى انه "تم العثور بحوزتهم على بندقية كلاشنكوف عدد (1) ومسدس عدد (2)"، مبينا ان "العملية تمت بالتعاون مع مديرية والمؤثرات العقلية في ميسان".وقيادة قوات الحدود عازمة على التصدي لكافة محاولات التسلل والتهريب وتجارة انطلاقاً من واجبها الوطني والشرعي تجاه وشعبه، وفقا للبيان.