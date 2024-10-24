وذكر للسومرية نيوز، ان "العراق يخصص 9 مليون دولار لشراء 3 زوارق لحرس السواحل لتعزيز البحري في خطوة لتعزيز قدرات قواتها الأمنية".وأشار الى ان "الحكومة العراقية وافقت على تخصيص ميزانية قدرها 12 مليار دينار (9 ملايين دولار) من صندوق الاحتياطي الطارئ".وأضاف المكتب: "سيتم استخدام هذه الأموال لإكمال بناء ثلاث سفن دورية لحرس السواحل"، موضحا ان "هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأمن والدفاع البحري في العراق".