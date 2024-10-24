اعتقال 62 متهما في ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، مساء الخميس، عن اعتقال 62 متهما بقضايا عدة في .

وقالت في بيان، إنه "استمرارا للخطة وتنفيذ اوامر القبض الصادرة من العراقي، تمكنت شرطة هذا من القاء القبض على 62 متهما".

وأضاف البيان أن المعتقلين من "المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة اهمها الارهاب والقتل والسرقة اضافة الى مواد قانونية اخرى".