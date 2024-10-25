حديث عن 11 الف محكوم بالاعدام مع قرب التصويت على العفو العام.. ما نسبة الأبرياء؟

وقال الجبوري، في تغريدة تابعتها نيوز، انه "يوجد 11 ألف سجين من السنة محكوم عليهم بالإعدام، وعشرات الآلاف باحكام طويلة بتهمة الإرهاب"، مستدركًا ان "90% منهم أبرياء، أدينوا بناءً على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو اعتمادًا على المخبر السري".واعتبر انه "لتحقيق العدالة لهم، يجب تعديل قانون العفو بما يتيح إعادة التحقيق والمحاكمة في قضاياهم"، الى ان "الموضوعية والصدق يُلزماننا بتوضيح الحقيقة وهي انه لم تتم المصادقة من قبل رئيس الجمهورية على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بقضايا الإرهاب من السنة كما قيل مؤخراً، والأكيد ان تحسناً ملحوظاً في معاملة السجناء وظروف اعتقالهم وتسهيل زيارة ذويهم قد حدث في عهد الوزير خالد شواني".ويقدر عدد السجناء في بأكثر من 60 الف سجين، من بينهم 20 الف محكومين بقضايا إرهاب، ويتراوح عدد المحكومين بالاعدام منهم بحوالي 8 الى 11 الف محكوم بالاعدام.ومن المؤمل ان يصوت مجلس النواب على تعديل قانون العفو العام يوم الاحد المقبل، بما يضمن إعادة تعريف "من هو الإرهابي؟"، حيث يشترط التعديل الجديد للقانون أن من يعرف بالارهابي والذي يمنع العفو عنه، هو فقط المنتمي للتنظيمات الإرهابية بشكل موثوق وواضح، وهذا ما يضمن شمول من لم ينتمون للتنظيمات الإرهابية بالعفو.