عمليات بغداد تصدر توجيهاً بشأن تنفيذ أوامر الاعتقالات

وأظهرت وثيقة رسمي وردت لـ نيوز، "تنسب عدم السماح لاي قوة بالدخول الى قواطع المسؤولية لتنفيذ واجب تحرٍ او اعتقال او مداهمة حتى اذا كانت هناك موافقات رسمية".وبحسب الوثيقة، فإنه "يجب اخبار مقر القيادة قبل تنفيذ أي عملية".