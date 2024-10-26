نيويورك تايمز: إسرائيل ضربت مواقع عراقية خلال جولة الهجوم على ايران فجرا

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين، إن أكثر من 100 طائرة مقاتلة، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار، شاركت في الهجمات.وأضافوا انه "لمنع اعتراضات من قبل حلفاء إيران، استهدفت الطائرات أولاً بطاريات الدفاع الجوي والرادارات في سوريا والعراق".وقال المسؤولون إنه "بعد إفساح الطريق، طارت الطائرات النفاثة نحو إيران، على بعد أكثر من 1000 ميل من إسرائيل، وضربت أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، مع تجنب البنية التحتية للطاقة مثل إنتاج النفط والغاز".ووفقًا لمسؤولين، استهدفت موجة ثانية من الطائرات النفاثة لاحقًا إنتاج الصواريخ بعيدة المدى في إيران، وقال المسؤولون إن الهجوم انتهى بحلول الساعة 5 صباحًا تقريبًا، بعد ضرب ما يقرب من 20 موقعًا على مدار الليل".كانت وثيقة عسكرية إسرائيلية داخلية، أعدت قبل الهجوم واطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز، تتوقع رداً واسع النطاق من . ولكن بعد الهجوم مباشرة، بدا أن وكالات الأنباء الإيرانية التي تديرها الدولة قللت من أهمية الضربات على كافة الأصعدة ــ ووصفتها بأنها غير مهمة، ولم تقدم سوى القليل من المعلومات حول ما تم ضربه، وذكرت أن الحياة في طهران استمرت كالمعتاد صباح يوم السبت.لكن لم تعلن القوات الجوية والأمنية في العراق، عن وقوع ضربات لمنشات عسكرية عراقية، وفي حال وقوعه بالفعل فانه اعتداء كبير خصوصا وانه طال منشات رسمية تابعة للدولة العراقية التي لم تنخرط بالحرب بصفتها الرسمية أساسا.