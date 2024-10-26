مفارقة استثنائية: إسرائيل لم تستخدم "أجواء المطبعين" بل "سماء حلفاء ايران".. كيف ستتعامل طهران؟

يقول خبراء عسكريون وفق ما نقلت وسائل اعلام غربية، ان طائرات إسرائيل اقلعت من قاعدة نفاطيم عبر كردور جوي من جنوب سورية باتجاه الاراضي العراقية مرورا باجواء محافظة ايران.حيث يتضح ان الطائرات الإسرائيلية لم تستخدم حتى الأجواء الأردنية، ولا السعودية وهي ماكان الخبراء العسكريون يقدرون انها ستحتاج الى هذه الأجواء.وأشار الخبراء الى ان المسافة التي قطعتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تقدر بـ 6 الاف كم ذهابا و ايابا ما يشير الى حاجتها الى طائرات F35 للتزود بالوقود جوا (عملية ارضاع جوي) ، فيما رجحوا ان تكون الطائرات الامريكية الموجودة في احدى القواعد الموجودة في المنطقة ساعدت بعمليات التزود بالوقود جوا.وتعد هذه الحالة مسألة دراماتيكية وحساسة، فبينما رفضت المتهمة بالتطبيع استخدام اجواءها ضد ايران "خوفًا أو لحسابات أخرى"، استخدمت إسرائيل الأجواء السورية والعراقية، وهي الحليفة لإيران، في الوقت الذي سبق وان هددت ايران التي يتم استخدام اجواءها بانها ستتعامل معها "كعدو حربي".ولعل خطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب الحكومة باتخاذ رد دبلوماسي وسياسي "سريع" ضد استخدام الطائرات الإسرائيلية للأجواء العراقية، والا يشملها قانون تجريم التطبيع، قد يقرأ على انه "يهدد الحكومة"، لكن في قراءة أخرى ربما هو رسالة تنقذ الحكومة وتحثها على اتخاذ تحرك "يغسل منها شبهة استخدام الأجواء العراقية".خصوصًا وان سبق وان اكد انه يمتلك رادارات تستطيع اكتشاف أي أنواع من الطيران، لكن لا تمتلك الأسلحة الكافية لضربها.