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الكشف عن نتائج العملية الأمنية في صلاح الدين (صور)
أمن
2024-10-26 | 08:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,339 مشاهدة
السومرية
نيوز – أمن
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، نتائج العملية الأمنية في قاطع "بلكانه" شرقي صلاح الدين.
القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "إلحاقاً ببياننا ليوم أمس
الجمعة
بشأن الضربة
الجوية
التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في قاطع "بلكانه" شرقي صلاح الدين، ومع الضياء
الأول
لفجر اليوم السبت، شرعت قوة بإشراف
قائد
عمليات شرقي صلاح الدين من أبطال القوات الخاصة بتواجد ميداني من قائدها والشجعان الغيارى من عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية وبمراقبة ومتابعة فنية من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، بتفتيش موقع الضربة
الجوية
الناجحة، وعثرت على( 4) جثث للإرهابيين، كما تمكنت القوة من تفكيك (3) أحزمة ناسفة، فضلاً عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومبرزات جرمية ومواد أخرى داخل نفق عميق جداً في أحد الجبال، الذي استهدفه حماة سماء الوطن صقور الجو بضربة دقيقة ونوعية".
وأضافت، "القوة بعد عادت تنفيذها المهمة بسلام، وإن هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية.
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