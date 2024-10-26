الكشف عن نتائج العملية الأمنية في صلاح الدين (صور)

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "إلحاقاً ببياننا ليوم أمس بشأن الضربة التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في قاطع "بلكانه" شرقي صلاح الدين، ومع الضياء لفجر اليوم السبت، شرعت قوة بإشراف عمليات شرقي صلاح الدين من أبطال القوات الخاصة بتواجد ميداني من قائدها والشجعان الغيارى من عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية وبمراقبة ومتابعة فنية من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، بتفتيش موقع الضربة الناجحة، وعثرت على( 4) جثث للإرهابيين، كما تمكنت القوة من تفكيك (3) أحزمة ناسفة، فضلاً عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومبرزات جرمية ومواد أخرى داخل نفق عميق جداً في أحد الجبال، الذي استهدفه حماة سماء الوطن صقور الجو بضربة دقيقة ونوعية".وأضافت، "القوة بعد عادت تنفيذها المهمة بسلام، وإن هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية.