رسميا.. العراق يحتج على انتهاك إسرائيل لأجوائه في مجلس الأمن والأمم المتحدة

وأضاف العوادي في بيان ورد لـ نيوز، أن "الطيران الإسرائيلي استخدم المجال الجوي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم 26 تشرين الجاري".وتابع العوادي أن "رئيس الحكومة وجّه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات تجاه أمن وسيادة العراق".وأكدت الحكومة العراقية التزامها الثابت بسيادة واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصًا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة، بحسب البيان الحكومي.ولفت العوادي الى أن "هذا الموقف يعكس حرص على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل".