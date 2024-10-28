وقال في حديث لـ نيوز، إن "أحد ضباط برتبة نقيب آمر السرية الاولى الفرقة الثالثة ٨٣ في قام بندقية من الحرس الواقف أمام كرفانه (مقره) للتأكد من ادامتها".وأضاف المصدر، "وبعدها دخل الى الكرفان، وبعد دقائق سمع اطلاق نار عاد الحرس مسرعا ودخل على الضابط فوجده مرميا برصاصة في فمه ووجود الدماء على سقف الكرفان".وتابع المصدر، "تم نقل الضابط المصاب الى الكحلاء ولسوء وضعه الصحي نقل الى اخر ولشدة الاصابة فارق الحياة"، لافتا الى "التحفظ على الحرس وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته اذا كان انتحار او اطلاق نار عن طريق الخطأ".