المصادقة على خطة تنفيذ إصلاح القطاع الأمني في العراق

وذكر بيان لمستشارية القومي ورد لـ نيوز، أن " الإصلاح الأمني عقدت اجتماعها الدوري، برئاسة القومي الأعرجي، وبحضور أعضاء اللجنة".وتم خلال الاجتماع، وفق البيان، "المصادقة على خطة تنفيذ ومتابعة إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني المصادق عليها من قبل اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني برئاسة رئيس للقوات المسلحة".