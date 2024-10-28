أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء الاثنين، عن استهداف مضافة لـ"إرهابيين" في سلسلة جبال حمرين بمحافظة .

وقالت القيادة في بيان، "بعزيمة صادقة وإخلاص للوطن تستمر قواتنا الأمنية البطلة بمطاردة عناصر عصابات المنهزمة والضغط عليها وتطويق أماكن أوكارها في بعض المناطق المعقدة والصعبة جغرافياً".

وأضاف البيان "في عملية جديدة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الرجال الحريصين المحبين للوطن في مديرية العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، دك صقور الجو الأبطال سماء البواسل بواسطة طائرات F_16 مضافة للإرهابيين".

وتابع أن المضافة "عبارة عن كهف في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات بداخله عناصر إرهابية".