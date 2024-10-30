بينهم داعشي ومزور.. الإطاحة بـ20 متهما في بغداد

وذكر إعلام العمليات في بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز والاستقرار وبهدف ملاحقة عصابات الإرهابية والخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية والقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرق ( الأولى والثانية شرطة اتحادية) ولواء مغاوير قيادتنا وبإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية من خلال اجراء الممارسات الأمنية من اعتقال (٢٠) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".وأشارت الى ان "المتهمين بينهم إرهابي داعشي واخر بجرائم التزوير وتم ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الزعفرانية، المشتل، حي الرئاسة، الشعلة، العامرية، الغزالية، التاجي) بجانبي الكرخ والرصافة".وأضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".