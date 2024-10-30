وقال منسق الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، انه بعد عملية الوعد الصادق 2 أصبحت سماء بأكملها تحت سيطرة طائرات النظام الصهيوني وداعميه الولايات وانجلترا وفرنسا لنحو 25 يوما وليلة، وخلال هذه المدة كانوا يبحثون عن عمل هجومي ضدنا، لكنهم كانوا يعلمون أننا مستيقظون ومتنبهون.وأضاف انه "أخيراً في يوم السبت، نفذوا عملية ضد بلادنا، لكنهم لم ينجحوا في ذلك بالتسلل إلى حدود بلادنا".وبين أنه "بحسبهم، أحضروا 140 طائرة إلى سماء العراق، ونحو 100 طائرة تابعة لأنصار النظام الصهيوني من نوع التزود بالوقود، كما دعمت الحرب الإلكترونية تلك الطائرات الـ 140 لكن مع جاهزية ويقظة الدفاع والقوة الجوية في عملية مجسدة، لم يسمح لأي من طائرات العدو المتقدمة باجتياز حدودنا وبدأوا بإطلاق الصواريخ الباليستية من مسافة 100 كلم خارج حدودنا، وقمنا بتدمير عدد من الصواريخ.من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ان هناك تقارير تفيد بأن المجال الجوي العراقي تم استخدامه في الهجوم الأخير للنظام الصهيوني على إيران، وتجري المشاورات مع الجانب العراقي بشأن شكوى ضد النظام الصهيوني على المستوى الدولي، مبينا انه "بالإضافة إلى العراق، استخدم النظام الصهيوني سماء دول أخرى في الهجوم يوم السبت".