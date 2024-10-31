تهدد الأمن المجتمعي.. القبض على عصابة مسلحة في البصرة

وقالت قيادة شرطة في بيان ورد لـ نيوز، انه "جاءت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة سيادته وبأمرة مدير قسم مكافحة إجرام وضباط ومنتسبي مكافحة إجرام البلدة. وبعد التحري وجمع المعلومات، تم تحديد موقع العصابة وإلقاء القبض عليهم، بقيادة شخص ملقب (حسن الداعشي)".وأضافت: "ضُبط بحوزة أفراد العصابة بندقية كلاشنكوف، وستة مسدسات، وأربعة أدوات حادة (سكاكين وقامات)، إلى جانب ست أمبولات لتعاطي المخدرات وخمسة أشرطة من الحبوب المخدرة. واعترف المتهمون بارتكاب عدة جرائم سطو وتسليب وسرقة في مناطق مختلفة من مركز محافظة البصرة".وأكد اللواء السعد أن "كافة الإجراءات القانونية قد اتُخذت بحق المتهمين، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".