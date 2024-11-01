بوابل من الرصاص.. زوج يقتل زوجته في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، ان "زوج قتل زوجته داخل دارهم ضمن منطقة الفضل بعدد من الرصاصات استقرت في انحاء مختلفة من جسمها بمساعدة ابن عمه".وأضاف: "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الزوج وابن عمه".