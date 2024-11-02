اعتقال عاملين باكستانيين كانا يرومان اغتصاب شاب في مطار النجف

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شابا عراقيا يعمل في إحدى الشركات الخدمية في طار الدولي تقدم بشكوى ضد عاملين يحملان الجنسية الباكستانية، وقال إنهما يحاولان اغتصابه".وأضاف المصدر، ان "قوة أمنية احتجزت العاملين في مركز التباعة للمطار وباشرت بالتحقيق معهما بشأن الحادثة".