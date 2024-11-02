غداً.. تفجير "تحت السيطرة" في البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، مساء السبت، عن تفجير "تحت السيطرة" صباح يوم غد الأحد.

وقالت قيادة العمليات في بيان، " سيتم تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية (تحت السيطرة) من قبل وحدة معالجة القنابل غير المنفلقة في قيادة عمليات البصرة".

وأضاف البيان أن "الاتلاف في الشمالية من الساعة 6 الى 8 صباحا"، الى أن "الاتلاف الثاني في منطقة الشلامجة الرقعة الاستكشافية التاسعة من الساعة 9 الى 12 ظهرا من نفس اليوم".