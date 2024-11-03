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تقرير يكشف عن خطة اسرائيل تجاه العراق.. ما الاهداف المتوقع استهدافها؟
أمن
2024-11-03 | 12:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
14,848 مشاهدة
السومرية
نيوز – امني
في وقتٍ كثفت فيه الفصائل المسلَّحة، عملياتها ضد أهداف داخل إسرائيل، الا ان تقريرا إسرائيليا ذكر ان تل أبيب حددت بنك أهداف بعضها عراقية، وأخرى تابعة لفصائل مسلَّحة إذا استمرت الهجمات من البلاد.
وطبقاً لذلك، تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة بنك الأهداف، المستهدف الذي يجري التلميح فيه، ولأول مرة، الا أن الضربات الإسرائيلية فيما لو وقعت سوف تتعدى الأهداف الخاصة بالفصائل المسلحة لتشمل أهدافاً عراقية حيوية.
ورغم جهود
الحكومة العراقية
في إيقاف قسم من الفصائل عن الاستمرار في إطلاق صواريخها ومُسيّراتها من داخل الأراضي العراقية إلى أهداف داخل الجولان وغور الأردن وإيلات، فإن أكثر ما يخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية العراقية، ومحطات الطاقة الكهربائية.
وطبقاً للتقرير، الذي أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن مسؤولين لم يجرِ الكشف عن هويتهم، قولهم إن "الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل".
وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالفصائل، بالإضافة إلى أهداف عراقية".
وتأتي التحذيرات الإسرائيلية المتزايدة للعراق، وسط قلق
عراقي
متزايد بعد أن ازدادت، في الأسابيع الأخيرة، هجمات المُسيّرات والصواريخ من قِبل الفصائل المسلحة ضد
إسرائيل
.
وبالتزامن مع صدور التقرير، الذي يأتي تعزيزاً لتقرير موقع أكسيوس الأميركي، فقد أعلنت فصائل مسلحة، الأحد، تنفيذها ضربة ضد هدف حيوي في غور الأردن، بواسطة الطيران المُسيّر.
وفي بيان آخر أعلنت أنها استهدفت هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتلّ بواسطة الطيران المُسيّر.
وأشارت الفصائل، في بياناتها، إلى أن عملياتها تأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين؛ من أطفال ونساء وشيوخ.
وفي سياق ما يمكن أن تقوم به السلطات العراقية حيال هذه التطورات المُقلقة، قال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني، إن "الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجوائه".
وقال، في بيان له إن "الحكومة العراقية تُجدّد تأكيدها بالتزامها الثابت بالنهج الدبلوماسي في مواجهة التصعيد المتزايد بالمنطقة، وتستنكر بشدةٍ الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد المدنيين العُزل في غزة ولبنان"، عادّاً الأمر "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية".
وأضاف الشمري أن "العراق أوضح مراراً رفضه أي محاولة لاستغلال أراضيه أو أجوائه في عمليات عسكرية أو أمنية؛ لما يترتب على ذلك من تفاقم الأزمة وتوسيع دائرة الصراع"، مشيراً إلى أنه "ومن أجل تأكيد هذا الموقف، اتخذت بغداد سلسلة من التدابير العسكرية والأمنية، إلى جانب إجراء حوارات داخلية مباشرة وغير مباشرة؛ لضمان الالتزام بسياساتها".
كما أشار إلى أن "حكومة السوداني كثّفت جهودها مؤخراً عبر حوارات مع شركائها الدوليين ودول الجوار، في إطار مساعيها لخفض التوترات وإيقاف العنف ضد غزة ولبنان من قِبل (حكومة الكيان الصهيوني المحتل)".
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