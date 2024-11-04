مسلحون يقتلون حارس معرض سيارات ويسرقون إحداها قرب بعقوبة

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا معرضا للسيارات في منطقة الهاشميات التابعة لناحية هبهب شمال غرب بعقوبة".وأضاف المصدر، أن "المسلحين قتلوا حارس المعرض وسرقوا سيارة باهظة الثمن نوع (دوج رام) مع مبالغ مالية كانت في المكتب بالإضافة الى جهاز تسجيل الكاميرات".