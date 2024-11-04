سارقو الدراجات بأربيل في قبضة الامن والشرطة توجه تحذيرا

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارزنا اعتقلت عدد من المتهمين الذين قاموا بسرقة بعض الدراجات النارية في أوقات وأماكن مختلفة، إذ تم الآن القبض على جميع المتهمين وتحرير أوراق التحقيق وإحالتهم للمحكمة".وتحذر شرطة كل من يشتري ويبيع الدراجات النارية وأي سلعة مسروقة سوف يحيلون إلى المحكمة، وفقا للبيان.