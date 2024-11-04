واشنطن للعراقيين: استعدوا للضربة الوشيكة.. مسألة وقت

نيوز – دولي

أكد الدبلوماسي الأميركي السابق، ديفيد شينكر، الأحد، أن إسرائيل ستستهدف الفصائل المسلحة في العراق، مبينا ان ذلك مسألة وقت فقط، على حد قوله.

والسبت، أعلن الإسرائيلي، اعترض 3 مسيرات "أُطلقت من جهة الشرق"، وذلك قبل اختراقها المجال الجوي للبلاد.

فيما قالت أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذ 4 هجمات بمسيّرات على إسرائيل.

وذكر في مقابلة صحفية إن "جنديين إسرائيليين قتلا عن طريق مسيرة فصائل مسلحة عراقية، ولا أعتقد أن هناك أي شك بأن إسرائيل ستهاجم الفصائل، المسألة مسألة وقت".

وأضاف: "ان "ايران سترد دون شك على آخر ضربة أو رد إسرائيلي"، إلى أن "خطاب السيد الخامنئي أمس، يوحي بأنه سيكون هناك رد كبير، ولا أرى أن تتراجع إسرائيل أو إيران عن الرد، وستستمران بالردود، وإسرائيل ستعتبر هذا موضوعاً وجودياً".

وتستهدف الفصائل المسلحة مناطق إسرائيلية بطائرات مُسيرة تطلق من العراق، وفي الرابع من تشرين الاول الماضي، قتلت طائرة مسيرة استهدفت لواء الجولاني شمالي إسرائيل، جنديين إسرائيليين وأصابت نحو 23 آخرين.

ونقلت تقارير في الأيام الماضية أن الفصائل، قد تهاجم إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وذلك بصورة مختلفة عن عمليات الإطلاق المستمرة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث تواصل إطلاق مسيّرات وصواريخ كروز ضد مناطق إسرائيلية.