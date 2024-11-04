بالصور.. عملية امنية لجهاز مكافحة الإرهاب في بغداد والانبار

نيوز – امني

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن القاء القبض على (3) ارهابيين في مناطق متفرقة.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "استمرارا للجهود الحثيثة التي يبذلها ابطالكم في جهاز مكافحة الارهاب نفّذنا سلسلة عمليات اسفرت عن اعتقال (3) ارهابيين في مناطق متفرقة من البلاد، حيث شرعت قطعاتنا بالقاء القبض على احد افراد عصابات الارهابي في بغداد".

وأضاف "كما تمكن ابطالنا بعمليتين منفصلتين من اعتقال ارهابيين اثنين (2) في محافظة الانبار"، الى ان "عمليات ملاحقة افراد عصابات الارهابي مستمرة وبشكل يومي من قبل شجعان جهازنا".