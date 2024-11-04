نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانتحار شاب وامرأة في حادثين منفصلين ببغداد.

وقال لـ نيوز، ان "شابا تولد 2008 اقدم على الانتحار باسلوب حرق نفسه مستخدما مادة النفط داخل منزله ضمن منطقة الكرغولية في قضاء النهروان".

وأضاف انه "حسب ادعاء ذويه، فأن الشاب يعاني من ازمة نفسية".

وفي حادث اخر، ذكر ذاته ان "امراة تولد 1987 أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال) داخل ضمن منطقة الفضيلية".

وأضاف انه "بحسب ادعاءات ذويها فان الامرأة تعاني من ضغوطات"، الى ان "خبير الادلة فتح تحقيقا لوجود شكوك بالحادثة".