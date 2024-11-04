اندلاع نزاع عشائري في البصرة (فيديو)

وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع، قبل قليل، في قضاء ابي الخصيب في كوت ثويني"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.