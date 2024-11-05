عمليات بغداد تعتقل متهما بالإرهاب وعصابة لترويج المخدرات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بهدف تعزيز والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين عن وتجار ومروجي المواد المخدرة، تمكنت قوة من مغاوير قيادتنا وبكمين محكم من اعتقال إرهابي داعشي بعد رصد تواجده في منطقة الشهداء (ابو غريب)".وأضافت القيادة أن "قوة أمنية أخرى اعتقلت عصابة لمروجي المواد المخدرة في القرية العراقية بجانب الكرخ"، مشيرة الى "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".