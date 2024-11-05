تفكيك شيفرة جريمة الإلكترونية غامضة واعتقال 3 من أفرادها في ميسان

وقال القائد في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم تفكيك شيفرة الجرائم الإلكترونية واعتقال (3) أفراد من عناصرها وذلك في مناطق ".وأضاف: "بناء ً على أصل الاخبار الوارد الينا من قبل المدعين بالحق الشخصي بتاريخ -23-10-2024 حول فقدان ابنتهم البالغة من العمر 14 عام وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل مكافحة أجرام ميسان وبأشرافنا شخصياً".وبين القائد، ان "الفريق توصل إلى معلومات دقيقة بعد جلب الحسابات الشخصية للفتاة ومتابعة التك تك حيث شوهدت ومعها فتاة اخرى وشباب يقومون بالبث المباشر عبر التك تك بعد تغيير جنس الفتيات من خلال قصات الشعر الشبابية وارتداء الملابس الرجالية لإيهام المواطنين ولغايات ومأرب أخرى".واوضح الشرطة، انه "بتاريخ 3-11-2024 تم تحديد مكان المجموعة عقب جمع المعلومات اجريت من خلالها عمليات تعقب استندت إلى جهود ذاتيه من قبل قسم مكافحة اجرام ميسان وبعد استحصال الموافقات القضائية تم مداهمة المكان وإلقاء القبض على ثلاثة أفراد بينهم اثنان فتيات قاصرات".واشار إلى: "اقتيادهم إلى مركز الاحتجاز الامني بغية إكمال الإجراءات".