وذكر بيان للهيئة ورد لـ نيوز، انه "بإشراف رئاسة هيئة الحشد ورئاسة الأركان، وضمن سلسلة "عمليات سهام الردع"، التي تهدف إلى مواجهة التهديدات وإدامة والاستقرار ومكافحة الأنشطة والأفكار التحريضية والمغرضة في عموم المحافظات العراقية، نفذت معاونية والمعلومات سلسلة من العمليات النوعية تكللت بالنجاح من خلال تنفيذ أوامر قبض واعتقال بحق (29) متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور، وضبط العديد من المبرزات الجرمية، التي تثبت تورطهم في التواصل مع جهات معادية للقيام بأنشطة مخربة داخل البلد تهدد المجتمعي والاستقرار السياسي".وأضاف البيان، ان "ذلك وفقاً لأوامر قضائية وطبقا للمادة الثامنة من قانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016"."سهام الردع" تطيح بـ29 متهما بالترويج لـ"البعث"أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أوامر قبض واعتقال بحق (29) متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور.وذكر بيان للهيئة ورد لـ نيوز، انه "بإشراف رئاسة هيئة الحشد ورئاسة الأركان، وضمن سلسلة "عمليات سهام الردع"، التي تهدف إلى مواجهة التهديدات وإدامة والاستقرار ومكافحة الأنشطة والأفكار التحريضية والمغرضة في عموم المحافظات العراقية، نفذت معاونية والمعلومات سلسلة من العمليات النوعية تكللت بالنجاح من خلال تنفيذ أوامر قبض واعتقال بحق (29) متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور، وضبط العديد من المبرزات الجرمية، التي تثبت تورطهم في التواصل مع جهات معادية للقيام بأنشطة مخربة داخل البلد تهدد المجتمعي والاستقرار السياسي".وأضاف البيان، ان "ذلك وفقاً لأوامر قضائية وطبقا للمادة الثامنة من قانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016".