واسط.. مشاجرة بين ملثمين وشاب تنتهي بمقتل الأخير

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب بطلق ناري نتيجة المشاجرة مع ملثمين في محافظة .







وأضاف، أن "القوات انتشرت في للقبض على الذين اطلقوا النار"، مبيناً ان "سبب المشاجرة خلافات قديمة". وقال لـ نيوز، ان "مشاجرة حدثت بين ملثمين وشاب أمام مطعم في الكوت بمحافظة واسط، أسفرت عن مقتل الشاب بطلق ناري"، مشيراً الى انه "يعمل كاشير بالمطعم".وأضاف، أن "القوات انتشرت في للقبض على الذين اطلقوا النار"، مبيناً ان "سبب المشاجرة خلافات قديمة".

الى ذلك، قالت قيادة شرطة محافظة في بيان، إن " الجناة غير ملثمين وما حدث هو بسبب مشاجرة حدثت بين المجنى عليه والجناة قبل يومين وأطلق سراحهم بكفالة بعد عرضهم أمام قاضي التحقيق".