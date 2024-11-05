وفاة آمر فوج بعد اشتباك مع هارب في النهروان

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية نصبت كمينا محكما واشتبكت مع احد المتهمين الهاربين وتبادل اطلاق نار مع المتهم ضمن قضاء النهروان".

وأضاف أن الاشتباك "اسفر عن إصابة آمر فوج في الاتحادية وهو ضابط برتبة مقدم، وتوفي فيما بعد".

الى ذلك، قال الأمني، إن "قوة أمنية بحثت في مستشفيات عن المتهم الذي قتل المقدم وتمكنت من اعتقال شقيقه".



