شرطة النجف تعتقل عصابة تسليب نفذت عمليات إجرامية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "قوة من شرطة النجف القت القبض على عصابة تسليب تحت تهديد السلاح قامت بارتكاب 9 عمليات تسليب خلال 4 أيام بواسطة دراجة نارية، كما نفذت عمليات إطلاق نار على المواطنين خلال عملياتها الاجرامية، أدت الى إصابة أحد المواطنين بساقه".وأضافت القيادة، أن "عملية القاء القبض على هذه العصابة المكونة من 3 متهمين جاءت من خلال فريق عمل مختص نجح في جمع المعلومات وتتبع كاميرات المراقبة".وأشارت القيادة الى "تدوين أقوالهم بالاعتراف بقيامهم بعمليات تسليب تحت تهديد السلاح في عموم المحافظة، حيث تم توقيفهم وفق احكام 442 من قانون العقوبات العراقي".