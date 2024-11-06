جنايات الكرخ: الإعدام بحق تجار مخدرات

وذكر مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 23 كيلو غرام من مادة أمفيتامين المخدرة قاما بجلبها من خارج بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابع المجلس، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".